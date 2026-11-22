Verlinvest, la società globale, a capitale permanente, sostenuta dalla famiglia e incentrata sul consumatore, oggi ha annunciato la firma di un accordo per rilevare le partecipazioni indirette di China Resources Enterprise, Limited (“China Resources”) in Oatly Group AB (publ) (Nasdaq: OTLY) (“Oatly”), l'originale produttore più grande al mondo di bevande a base di avena. L'operazione si basa sull'investimento di Verlinvest in Oatly fin dal 2016 e rafforza la sua convinzione nel potenziale a lungo termine dell'azienda.

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Greg Roumeliotis

Brunswick Group

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