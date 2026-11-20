Visa (NYSE: V), un leader mondiale nel settore dei pagamenti digitali, oggi ha annunciato l’estensione del programma Visa Agentic Ready all’ecosistema dell’accettazione. Nell’ambito di Visa Intelligent Commerce, il programma ampliato aiuta esercenti, fornitori di servizi di pagamento (PSP) e acquirer a prepararsi alle transazioni avviate da agenti e a partecipare alla prossima era del commercio. Il programma viene lanciato con oltre 140 partecipanti e si prevede che ulteriori istituti finanziari, esercenti e abilitatori si uniranno nel corso del 2027.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117450325/it/

Visa Agentic Ready Acceptance Partners

“Il commercio agentico sta già prendendo forma, ma farlo crescere richiede più dell’innovazione. Gli esercenti hanno bisogno di fiducia in chi si trovano di fronte nelle transazioni, e i fornitori di servizi di pagamento devono sapere che queste transazioni possono muoversi in modo sicuro e affidabile attraverso l’infrastruttura esistente”, spiega Rubail Birwadker, Senior Vice Presidente Growth Products & Partnerships presso Visa. “Nessuna impresa può risolvere tutto questo da sola. Agentic Ready riunisce l’ecosistema per verificare transazioni reali e aiutare le imprese a prepararsi a una nuova era del commercio”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261117450325/it/

Referenti per i media

Conor Febos

press@visa.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire