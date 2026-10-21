Visa (NYSE: V), BILL (NYSE: BILL) e Billtrust oggi hanno reso noto il lancio del primo progetto pilota live per consentire ad agenti IA affidabili di avviare e completare l'intero processo di pagamento delle fatture approvate dagli acquirenti attraverso i portali dei fornitori.

Fino ad oggi, molti portali di pagamenti si sono affidati a requisiti di autenticazione umana che hanno limitato le modalità di automatizzazione dei pagamenti approvati. In collaborazione con i fornitori di punta di soluzioni per la gestione di crediti e debiti commerciali BILL e Billtrust, il portafoglio di Visa Intelligent Commerce TM aiuta a colmare quel divario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020661850/it/

Contatti per i media

Conor Febos, Press@visa.com

Lauren Johns, pr@hq.bill.com

Paul Accardo, PR@billtrust.com

Rapporti con gli investitori

Jack Andrews, investor@hq.bill.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire