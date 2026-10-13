Visa (NYSE:V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione della sua Domanda di autorizzazione per i preparativi dalla Banca Popolare Cinese (PBOC), che consente alla società di avviare i preparativi formali finalizzati ad aprire un istituto di compensazione delle carte bancarie nazionali in Cina. Questo segna una tappa importante per l'attività della società sul mercato cinese dei pagamenti.

“L'approvazione della nostra Domanda di autorizzazione per i preparativi segna una tappa significativa nell'impegno di lunga data di Visa nei confronti della Cina. Apprezziamo davvero l'importante ruolo dei dirigenti statunitensi e cinesi nella creazione di relazioni costruttive e strategicamente stabili tra le due economie più grandi al mondo”, ha dichiarato Ryan McInerney, Amministratore delegato di Visa.

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