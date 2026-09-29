Volante Technologies , il leader globale nel settore Payments as a Service (PaaS), oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL) (“Circle”), un'azienda-piattaforma finanziaria online leader nel settore, nonché erogatore di USDC 1 tramite le sue entità regolamentate, finalizzata ad aiutare gli istituti finanziari a integrare le capacità di pagamento e regolamento in stablecoin nelle proprie operazioni di pagamento esistenti.

Attraverso la collaborazione, Volante porta i flussi di lavoro USDC nella sua Payments Platform potenziata dall'intelligenza artificiale, consentendo agli istituti finanziari di valutare il modo in cui l'attività in stablecoin è in grado di operare con i canali di pagamento esistenti, i controlli operativi e i requisiti on-ramp e off-ramp senza richiedere uno stack dedicato agli asset digitali.

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