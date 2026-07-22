Vultr , l'azienda privata di infrastruttura cloud più grande al mondo, e AMD , un leader nel settore del calcolo ad alte prestazioni e dell'intelligenza artificiale, hanno annunciato il loro supporto all'Energy & Environment Group dell'Università di Cambridge nello sviluppo di TESSERA, un rivoluzionario modello di base di intelligenza artificiale progettato per monitorare i cambiamenti climatici a livello internazionale su scala senza precedenti.

Vultr sta fornendo l'infrastruttura informatica, basata sugli acceleratori Instinct MI325X di AMD, necessari per generare le integrazioni globali che coprono la superficie terrestre del pianeta dal 2017 al 2025, rendendo possibili le applicazioni in agricoltura, la conservazione della biodiversità e il monitoraggio delle infrastrutture per le energie rinnovabili.

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