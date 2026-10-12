Oggi, W. L. Gore & Associates (Gore) ha presentato GORE® Battery Vents – MultiVent Series a The Battery Show North America 2026, una nuova architettura di sfiati integrati che combina tutte e tre le funzioni in un unico dispositivo. Progettata per le batterie a ioni di litio nei veicoli elettrici e nei sistemi di accumulo di energia, GORE® MultiVent è uno sfiato per batterie integrato: un unico dispositivo che compensa la pressione, protegge dall'umidità ed sfiata gas durante il surriscaldamento, per poi richiudersi.

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GORE® MultiVent

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