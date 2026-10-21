La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organizza la 28ª edizione della Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) dal 20 al 22 ottobre 2026 presso il Dubai World Trade Centre.
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WETEX 2026 attracts 60 sponsoring institutions and companies from the UAE and abroad (Graphic: AETOSWire)
"WETEX riflette la visione lungimirante di Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, e di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti nonché Governatore di Dubai, volta a sfruttare l’innovazione e le tecnologie globali avanzate, tra cui la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale (IA) e le infrastrutture intelligenti, per rafforzare la sostenibilità e la resilienza dei settori idrico ed energetico, incoraggiando al contempo l’azione per il clima", ha dichiarato S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, amministratore delegato e CEO di DEWA nonché fondatore e presidente di WETEX .
L'edizione di quest'anno ha attirato 60 sponsor, oltre a 23 partner e sostenitori. Partecipano in totale 3.000 aziende provenienti da 60 paesi, con 13 padiglioni internazionali.
Sponsor Premier
Gruppo ENOC, Acwa, Alfanar, Gruppo Riyadh Cables
Sponsor principali
Roads and Transport Authority-Dubai, Masdar, Siemens, Siemens Energy, Green Oasis General Contracting Company
Sponsor Titanium
Centaur Group, DAMAC Properties, DUCAB, AG Power, Larsen & Toubro
Sponsor Platinum
Tesar SRL
Sponsor strategici
Dubai Supreme Council of Energy, Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower), Emirates Water and Electricity Company, Emirates Transformer and Switchgear, Federal Electric, SAP, Hitachi Energy – Emirati Arabi Uniti, Gulf Eternit Industries, TAMCO Switchgear Malaysia, ARAR Group, Wade Adams Contracting, Sunten Electric, Embosal, Voltamp Energy, DANWAY, Ducont, HD Hyundai Electric, Jeddah Cables Company, TBEA Electrical Equipment Group
Media Partner strategici
Dubai Media, CNBC Arabia, IMI
Sponsor Gold
AASA Group, Dubai Engineering – DECO Group, Lucy Electric, Huawei, Dell Technologies, Nirmal Industrial Controls, Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (filiale di Dubai), Thermax, PwC Middle East, Alucor, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL), Schneider Electric, Rosatom, Power Plus Cable, Torishima Service Solutions, Afaq Holdings, Ingram Micro, Trillium Flow Technologies, GAMA Security Systems, Electrical Industries Company
Vertice mondiale sull'economia verde (World Green Economy Summit, WGES)
Il WETEX 2026 coincide con la 12ª edizione del World Green Economy Summit (WGES), organizzato dal Consiglio Supremo per l'Energia di Dubai, dalla DEWA e dall'Organizzazione Mondiale per l'Economia Verde. Si terrà il 21 e 22 ottobre 2026 presso il Dubai World Trade Centre.
*Fonte: AETOSWire
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020094574/it/
Contatti :
Shaikha Almheiri
shaikha.almheiri@dewa.gov.ae
00971552288228
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