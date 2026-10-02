Whiteford, Taylor & Preston, uno studio legale che offre una gamma completa di servizi, con sedi nella costa orientale degli Stati Uniti, oggi ha annunciato l’ingresso di sei partner provenienti da Lazare Potter Glazer & Moyle LLP (uno studio legale classificato da Chambers) nella propria sede di New York: David E. Potter, James F. Moyle, Johannes K. Gäbel, Jaipat Singh Jain, Anna Pia D. Felix e Jacob Englander. Questo gruppo porta a oltre ventiquattro il numero di avvocati presenti nella sede di New York di Whiteford, ampliandone le competenze in materia di contenziosi commerciali e finanziari, diritto del lavoro, operazioni transfrontaliere e diritto societario sul mercato di New York.

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