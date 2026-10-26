WHOOP , il marchio per le prestazioni umane, oggi ha annunciato Layer 2 di PROJECT TERRAIN, la sua collaborazione pluriennale con lo stilista britannico Samuel Ross MBE e il suo studio di design, SR_A. Basandosi sulla prima collezione lanciata nel marzo 2026 e subito esaurita, Layer 2 estende PROJECT TERRAIN nella sua seconda stagione, connettendo stile di vita e prestazioni per il movimento, l'adattabilità e l'allenamento secondo le zone.

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WHOOP and Samuel Ross MBE Unveil Layer 2 of PROJECT TERRAIN

Mentre la prima collezione PROJECT TERRAIN si ispirava ad ambienti intensamente urbani e a moderni contesti di allenamento, Layer 2 esplora le prestazioni attraverso i materiali, le linee e il senso tattile.

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Pippa Doyle

whoop@jacktaylorpr.com





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