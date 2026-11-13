WHOOP , il brand dedicato alle prestazioni umane, oggi ha lanciato WHOOP Humans, una nuova funzionalità che permette ai membri di seguire amici e familiari, condividere dati su fitness, salute e prestazioni che scelgono di rendere visibili e sostenersi a vicenda nei propri progressi.

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WHOOP Launches WHOOP Humans, the Most Verifiably Human Social Network

Da oltre un decennio WHOOP aiuta i membri a comprendere meglio la loro salute e le loro prestazioni. Ora, WHOOP Humans estende questa esperienza oltre la dimensione individuale, rendendo più semplice celebrare i traguardi raggiunti, incoraggiare in base ai progressi fatti e prendersi cura delle persone più care.

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