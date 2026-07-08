Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha annunciato oggi l’integrazione dei flussi di lavoro AI di Libra by Wolters Kluwer in One, la piattaforma di ricerca giuridica leader in Italia. Questo passo rafforza ulteriormente il forte successo commerciale e la rapida adozione sul mercato italiano del legal AI workspace Libra. Grazie a questa integrazione, le funzionalità di AI generativa sono direttamente disponibili all’interno dei flussi di lavoro dei professionisti legali, consentendo un’esperienza fluida senza dover passare da uno strumento all’altro.

L’integrazione segue il lancio, avvenuto a febbraio in Italia, del legal AI workspace Libra, che ha rapidamente definito un nuovo punto di riferimento per la ricerca legale basata sull’intelligenza artificiale. Integrando funzionalità di AI avanzate con i contenuti autorevoli e affidabili di One, supporta i professionisti lungo l’intero flusso di lavoro, dalla ricerca all’analisi fino alla redazione dei documenti.

Con il lancio del nuovo add-in Libra per One, i clienti possono utilizzare le funzionalità di AI di Libra per la redazione, la revisione e l’analisi all’interno di un unico ambiente integrato, gestendo l’intero flusso di lavoro in modo continuativo. La soluzione riflette una più ampia evoluzione del mercato, che vede il passaggio dai database digitali standalone a flussi di lavoro integrati e basati sull’intelligenza artificiale, destinati a ridefinire il modo di lavorare dei professionisti legali.

«La forte adozione di Libra in Italia conferma la centralità del nostro focus strategico sull’innovazione avanzata in ambito AI per i professionisti legali. Con l’integrazione di Libra in One rafforziamo ulteriormente la nostra leadership, offrendo flussi di lavoro intelligenti end-to-end che uniscono contenuti autorevoli e tecnologie all’avanguardia, consentendo ai nostri clienti di operare con maggiore efficienza, sicurezza e fiducia», ha dichiarato Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia.

All’interno di One, tutte le funzionalità di AI restano strettamente connesse alle fonti sottostanti, garantendo agli utenti piena trasparenza sull’origine delle informazioni e la possibilità di fare affidamento su contenuti verificabili e citabili, un requisito fondamentale nella pratica legale.

«Il vero impatto dell’AI nel settore legale risiede nella sua capacità di diventare un’estensione naturale dei flussi di lavoro quotidiani dei professionisti», ha dichiarato Viktor von Essen, CEO di Libra by Wolters Kluwer . «Integrando le capacità di Libra in One, rendiamo l’AI avanzata accessibile esattamente dove si svolge il lavoro legale, aiutando i professionisti a lavorare in modo più efficiente, mantenere il focus e ottenere risultati di qualità superiore».

Il legal AI workspace Libra è già stato lanciato con successo in 10 Paesi europei e Wolters Kluwer continua a integrarlo con le proprie soluzioni per la ricerca giuridica e la gestione dello studio, come One e Kleos, con l’obiettivo di offrire ai professionisti legali un’esperienza end-to-end supportata dall’AI.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nelle soluzioni editoriali, software e servizi per i professionisti del settore healthcare; tax and accounting; della compliance finanziaria e aziendale, legale e regolamentare, delle performance aziendali e dell'ESG.

Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano una profonda conoscenza del settore, tecnologia specializzata e servizi. Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in più di 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi.

Per ulteriori informazioni visita https://www.wolterskluwer.com/it-it o seguici su LinkedIn , Facebook , YouTube e Instagram .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708173635/it/

Media Contacts

Angela De Tommaso

Communication Manager

Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Angela.DeTommaso@wolterskluwer.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire