Workiva Inc. (NYSE: WK), una piattaforma all'avanguardia, pronta per le revisioni contabili, per la fiducia, la trasparenza e la responsabilità, oggi ha annunciato tre agenti di AI realizzati su misura e Workiva Knowledge, un livello di intelligenza persistente basato sui dati, sulle istruzioni e sui contenuti di un'organizzazione.

Gli agenti aiuteranno i clienti in livelli di soluzioni avanzate ad accelerare i risultati della reportistica e della conformità con il controllo e la tracciabilità della piattaforma Workiva. Insieme, queste funzionalità offrono ai team aziendali AI gestita alla velocità e su scala richieste dalle proprie organizzazioni.

"I team di finanza, sostenibilità, rischio e conformità stanno passando dall'esecuzione al coordinamento, mentre gli agenti AI assumono una mole maggiore di lavoro e stiamo creando la piattaforma che rende possibile questa trasformazione", ha dichiarato Deepak Bharadwaj, Direttore dei prodotti per Workiva.

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