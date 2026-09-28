Xceedance ha reso noto oggi che l'orchestrazione dell'intelligenza artificiale sta producendo miglioramenti concreti in termini di efficienza nelle operazioni live in ambito assicurativo, fornite mediante Orchestrated Intelligence , il suo modello operativo, e IAN , il suo studio di agenti per l'assicurazione.

Nelle operazioni di agenti e broker, i processi trasferiti in IAN hanno prodotto un miglioramento dell'efficienza sin dal momento dell'attivazione. Poiché queste implementazioni sono maturate, alcune ora si stanno avvicinando al 50%. Xceedance assiste allo stesso andamento nel supporto alla sottoscrizione per gli assicuratori di polizze excess e surplus.

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