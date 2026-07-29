Parse Biosciences, il fornitore leader di sequenziamento a singola cellula scalabile e accessibile, e una società QIAGEN, ha annunciato oggi che Xpress Genomics è entrata a far parte del suo programma Certified Service Provider (CSP) di fornitori di servizi certificati, diventando il primo nella regione dei paesi nordici. L'azienda con sede a Stoccolma offrirà il portafoglio di sequenziamento a singola cellula di Parse ai ricercatori tramite la sua pipeline esistente di servizi di sequenziamento.

Sviluppatasi dal Karolinska Institutet nel 2022, Xpress Genomics ha sviluppato flussi di lavoro interni e automatizzati per i progetti NGS. La partecipazione al programma CSP aggiunge Evercode alle offerte di servizi dell'azienda, garantendo ai suoi clienti un accesso diretto alla tecnologia split-pool per il sequenziamento a singola cellula.

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Kaitie Kramer

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