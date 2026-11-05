Xsolla, un'azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro titoli, oggi annuncia un programma completo di attivazioni a Berlino durante tutto il mese di novembre 2026. In qualità di partner principale di Games Ground Berlin, Xsolla supporta il programma del festival Publisher Connect e ospita Xsolla Connect Berlin: Publisher & Content Creator Edition, riunendo sviluppatori, editori e creatori per esplorare nuove opportunità di collaborazione e crescita.

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Graphic: Xsolla

Durante Games Ground Berlin, Xsolla ospiterà Xsolla Connect Berlin, evento che riunisce 15 editor e oltre 40 creatori di contenuti tedeschi all'Alte Münze il 6 novembre per occasioni mirate di networking, interventi mirati di editori e discussioni sulla monetizzazione guidata dai creatori attraverso Xsolla Partner Network (XPN). Questo incontro solo su invito, che si svolge dalle 17:30 alle 19:30 CET, comprenderà ospiti dalle aziende SEGA, Hooded Horse, Raw Fury, Devolver Digital, Owlcat Games, Shochiku Games, Behaviour Interactive e ByteRockers’ Games, e includerà la presentazione di titoli futuri e non ancora pubblicati, accompagnata da un leggero rinfresco.

Oltre a Xsolla Connect Berlin, l'azienda sponsorizza anche il programma Publisher Connect di Games Ground Berlin, che riunisce sviluppatori indipendenti di videogiochi ed editori e investitori internazionali attraverso sessioni selezionate per facilitare il matchmaking. L'iniziativa aiuta gli studi a presentare i loro progetti, ricevere feedback dal settore ed esplorare potenziali collaborazioni con editori, con aziende partecipanti che comprendono Gameforge, Daedalic Entertainment, Tencent, Behaviour Interactive, Fireshine Games, Krafton, Raw Fury e altre. Supportando Publisher Connect altre al suo evento di networking incentrato sui creatori, Xsolla aiuta gli sviluppatori a formare contatti sia nell'editoria che nello sviluppo del pubblico.

"La Germania e la regione DACH (Germania, Austria e Svizzera) in generale rappresenta una delle comunità di sviluppo di videogiochi più dinamiche, talentuose e influenti al mondo”, ha dichiarato AJ Sath, Responsabile dei Paesi DACH per Xsolla. “Mentre il nostro settore attraversa rapide trasformazioni nella distribuzione, nella monetizzazione e nel coinvolgimento della comunità, il nostro obiettivo è fornire agli studi l'infrastruttura, le connessioni e il sostegno necessari per sviluppare relazioni sostenibili con i propri giocatori e creatori. Attraverso la nostra sponsorizzazione di Publisher Connect a Games Ground Berlin, aiutiamo gli sviluppatori a connettersi direttamente con gli editori internazionali e ad esplorare nuove opportunità per i propri giochi. Assieme a Xsolla Connect Berlin, siamo entusiasti di andare oltre la semplice fornitura di tecnologia, rafforzando le connessioni nell'industria locale e aiutando gli studi dei Paesi DACH a raggiungere nuove fasce di pubblico e crescere al livello globale”.

“Le comunità di sviluppatori e creatori di Berlino prosperano grazie alla collaborazione e all'innovazione”, ha aggiunto Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita per Xsolla. “Riunendo editori e creatori di contenuti in un contesto intimo e collaborativo, stiamo creando opportunità per collaborazioni significative che promuovono la crescita per l'intero ecosistema regionale”.

I partecipanti di Games Ground Berlin possono incontrare il team di Xsolla visitando: https://xsolla.com/events/games-ground-berlin-2026/booking

Per maggiori informazioni sulla presenza di Xsolla nella regione DACH, visitare: https://xsolla.pro/GamesGroundBerlin

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

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Vicepresidente delle Pubbliche relazioni globali, Xsolla

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