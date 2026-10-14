Xsolla, un'azienda commerciale mondiale, oggi ha presentato i piani per le Co-Marketing Campaigns, uno strumento autogestito di prossima introduzione nell'ambito di Xsolla Business Account per i Payment Providers che consente ai gestori di pagamenti di avviare e gestire campagne di marketing direttamente con gli sviluppatori di videogiochi. Xsolla presenterà un'anteprima al Money20/20 USA, l'evento che si svolgerà a Las Vegas dal 18 al 21 ottobre 2026, nella sala riunioni Veronese 2505.

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Graphic: Xsolla

I videogiochi stimolano spese importanti da parte dei consumatori, ma i gestori di pagamenti che elaborano molte di queste transazioni hanno modi limitati di partecipare alle opportunità di marketing e coinvolgimento che seguono. Con accesso a più di 1.500 sviluppatori di videogiochi e ai loro giocatori, Xsolla aiuterà i gestori di pagamenti a trasformare le informazioni ottenute dai pagamenti stessi in collaborazioni di marketing diretto attraverso le Co-Marketing Campaigns.

Disponibile direttamente all'interno di Xsolla Business Account for Payment Providers, la nuova funzionalità offer ai gestori di pagamenti visibilità nelle prestazioni dei propri metodi di pagamento nell'ambito dei videogiochi, aiutandoli a identificare opportunità e a collaborare con gli sviluppatori tramite un processo semplificato di campagne pubblicitarie.

Le Co-Marketing Campaigns si svolgono in quattro fasi, tutte all'interno di Xsolla Business Account for Payment Providers:

Trova l'opportunità: individua quali videogiochi funzionano meglio con il tuo metodo di pagamento. Analisi, videogiochi e i giochi migliori sono visualizzabili in un unico dashboard, pertanto i gestori possono vedere dove i propri clienti già giocano e spendono.

individua quali videogiochi funzionano meglio con il tuo metodo di pagamento. Analisi, videogiochi e i giochi migliori sono visualizzabili in un unico dashboard, pertanto i gestori possono vedere dove i propri clienti già giocano e spendono. Crea la campagna: scegli un'attività, ad esempio, cashback per i giocatori che pagano con il tuo metodo in un determinato videogioco e invia la richiesta. Il tutto si verifica negli account esistenti dei gestori, senza bisogno di utilizzare altri strumenti.

scegli un'attività, ad esempio, cashback per i giocatori che pagano con il tuo metodo in un determinato videogioco e invia la richiesta. Il tutto si verifica negli account esistenti dei gestori, senza bisogno di utilizzare altri strumenti. Lo sviluppatore accetta: lo sviluppatore del videogioco riceve la richiesta, la esamina e la accetta. Non viene attivato nulla fino a quando entrambe le parti non accettano l'accordo, quindi ogni campagna è congiunta.

lo sviluppatore del videogioco riceve la richiesta, la esamina e la accetta. Non viene attivato nulla fino a quando entrambe le parti non accettano l'accordo, quindi ogni campagna è congiunta. Xsolla la prepara: la promozione viene attivata al momento del pagamento in Xsolla Pay Station e su una pagina dedicata su x.la . Xsolla gestisce l'impostazione e i giocatori vedono l'offerta, ad esempio un banner di cashback, al momento del pagamento.

Dall'informazione alla promozione attiva, l'intero flusso si svolge a partire da un unico account.

"Da molto tempo la concorrenza tra i gestori di pagamenti si basa principalmente sulle commissioni", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Le Co-Marketing Campaigns offrono ai gestori di pagamenti la possibilità di vincere anche in altri modi, con promozioni realizzate attorno ai videogiochi che i loro clienti già utilizzano. L'iniziativa trasforma un rapporto di pagamento in uno di marketing, gestito a partire dal conto di cui già dispongono".

Xsolla sta inoltre ampliando le opportunità di partnership per gli istituti finanziari, con nuove iniziative nello sviluppo per aiutare le banche a coinvolgersi con il pubblico dei videogiochi attraverso programmi di punti fedeltà, negozi del brand e promozioni per i titolari di carta. Maggiori dettagli verranno annunciati prossimamente.

Le Co-Marketing Campaigns saranno presto disponibili presso i gestori di pagamenti in Xsolla Business Account for Payment Providers. Per incontrare il team di Xsolla al Money20/20 USA di Las Vegas, visitate la sala riunioni Veronese 2505 oppure fissate un appuntamento per parlare di opportunità di marketing future.

Per saperne di più, visitare xsolla.com/for/payment-providers e https://xsolla.pro/Co-Marketing-Campaigns

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

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Vicepresidente delle Pubbliche relazioni globali di Xsolla

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