Xsolla, un’azienda globale nel settore dell’e-commerce, oggi ha annunciato che sarà presente al Brand Licensing Europe 2026, presso l’ExCeL di Londra dal 6 all’8 ottobre, per mostrare ai titolari di brand come interagire con i videogiocatori creando programmi basati su obiettivi e un valore reale apprezzato da nuovi utenti.

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Graphic: Xsolla

I videogiochi rappresentano una delle più ampie categorie di spesa al mondo nel settore dell’intrattenimento, che però continua a essere trattata come un esperimento dalla maggior parte dei brand: una trovata promozionale una tantum o un singolo acquisto di spazi pubblicitari anziché un programma di coinvolgimento duraturo. I formati tradizionali su cui i brand contano in genere non sono mai stati progettati per i giocatori – i pop-up integrati interrompono l’esperienza di gioco, i banner pubblicitari passano inosservati e le attivazioni all’interno del gioco rimangono complesse e costose da realizzare.

L’efficacia di questo concetto è già stata dimostrata nel gaming, in cui da anni i giocatori acquistano, collezionano e attribuiscono valore agli elementi digitali. Il rapporto tra i giocatori e i giochi si fonda sull’infrastruttura commerciale basata su oltre 6.500 titoli che rappresentano più del 70% dei primi 100 giochi con i maggiori incassi al mondo. In qualità di “merchant of record” in oltre 200 paesi e regioni del mondo, Xsolla è il venditore di riferimento sia per la gestione di pagamenti e delle imposte sia per la conformità normativa legate al raggiungimento di un pubblico su scala globale.

Questa infrastruttura fondamentale fornisce a Xsolla dati approfonditi e ottenuti direttamente su come i giocatori spendono, cosa apprezzano e in quali momenti sono più interessati a un determinato brand, che derivano da transazioni reali – e non da un pubblico il cui modello è preso in prestito da piattaforme terze – che Xsolla impiega per mettere in contatto i brand con i giochi. Tramite obiettivi sponsorizzati dai marchi, i giocatori ricevono in premio un prodotto del brand quando raggiungono un traguardo di loro effettivo interesse, come il superamento del livello 50 o infliggere 50.000 punti di danno. In questo modo il brand aggiunge valore al gioco anziché distogliere l’attenzione. Xsolla definisce questo approccio Rewarded Marketing.

“Da anni i brand investono ingenti budget nel tentativo di connettersi con i videogiocatori di ogni genere e piattaforma. Offrendo ai brand l’opportunità di interagire direttamente con i giocatori mentre questi salgono di livello o conseguono un obiettivo, il brand diventa parte integrante del ricordo e dell’esperienza di gioco”, spiega Berkley Egenes, direttore marketing e crescita Xsolla. “Raggiungere il livello successivo in un gioco è un momento speciale e i giocatori desiderano essere ricompensati per i traguardi raggiunti. È così che i brand possono integrarsi nel gioco e creare un effettivo coinvolgimento a livello individuale con un nuovo pubblico, in modo autentico e in tempo reale”.

Titolari di brand, agenti, licenziatari e retailer potranno incontrare il team Xsolla presso la Matchmaking Lounge di Brand Licensing Europe e fissare un appuntamento tramite l’apposito modulo Event Planner dell’evento.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

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Derrick Stembridge

Vicepresidente pubbliche relazioni globali Xsolla

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