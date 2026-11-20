Xsolla (USA), Inc., una società commerciale mondiale, offre agli sviluppatori di videogiochi due nuove funzionalità pensate per raggiungere i giocatori e continuare a coinvolgerli. Xsolla Player ed Xsolla Pages sono ora disponibili e consentono agli sviluppatori di integrare missioni, incentivi e offerte finanziate dai partner nell'esperienza del giocatore.

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Graphic: Xsolla

Xsolla Player è un'applicazione per desktop che i giocatori installano una volta sola e alla quale accedono con il proprio Xsolla ID, integrando library e inventario di giochi senza doversi registrare ogni volta per accedere a un gioco.

Xsolla Pages crea storefront ottimizzati per la ricerca sul web per ogni titolo nel catalogo di uno sviluppatore, con pagamento diretto.

Gli studi per la piattaforma PC si impegnano intensamente per ottenere il primo click di un giocatore, e poi lavorano altrettanto intensamente per ogni sessione successiva. Riportare i giocatori è una sfida e tradizionalmente ha richiesto pagamenti per raggiungerli di nuovo. Al contempo, le vendite sul web sono diventate un importante canale di reddito. Tuttavia, creare e mantenere un negozio web separato o una posizione separata dell'app per ogni titolo non è pratico per molti studi, soprattutto quelli con un vasto catalogo storico.

“Un videogioco non dovrebbe esistere solo dove uno studio paga per raggiungere i giocatori”, ha spiegato Chris Hewish, Presidente di Xsolla (USA), Inc. “Xsolla Player e Xsolla Pages lo mettono su due o più piattaforme, con missioni e offerte che offrono ai giocatori più modalità di gioco. Chiunque è in grado creare una pagina web. Più difficile è abbinare un partner a un determinato gioco e quale offerta è più adatta a ciascun mercato. Xsolla Player e Xsolla Pages aiutano gli studi in questo senso”.

Con Xsolla Player, i giocatori sfogliano i giochi per PC, per il web e su cloud, li avviano con un solo clic e vedono missioni live che mettono in evidenza il prossimo gioco. Gli incentivi sono disponibili per attività come registrarsi, completare l'inserimento, lanciare un gioco per la prima volta e finire le missioni, mentre gli studi possono anche aggiungere le proprie missioni e gli incentivi per tornare a giocare. Gli item adatti vengono messi nel Backpack del giocatore e trasferiti da una sessione all'altra, mentre i giochi e le relative offerte disponibili rimangono visibili mentre i giocatori sfogliano altri titoli.

Per ogni gioco, Xsolla Pages mette a disposizione uno storefront sul web, evitando il costo di crearne uno. Le pagine vengono realizzate a partire dal catalogo esistente di uno studio. Gli sviluppatori decidono cosa vendere su ogni pagina, il suo aspetto e per quale mercato è più adatta. Ogni pagina include:

Impostazione pronta per la ricerca. I tag di ricerca e le anteprime sui social media vengono impostati e la velocità della pagina viene verificata prima di lanciarla.

I tag di ricerca e le anteprime sui social media vengono impostati e la velocità della pagina viene verificata prima di lanciarla. Incentivi Backpack. Item e incentivi in-game che i giocatori tengono nel Backpack, secondo i termini e le condizioni del gioco, e che utilizzano durante il gioco.

Item e incentivi in-game che i giocatori tengono nel Backpack, secondo i termini e le condizioni del gioco, e che utilizzano durante il gioco. Procedura di pagamento diretto. Gli acquisti si effettuano nell'infrastruttura Merchant of Record di Xsolla in oltre 200 Paesi, con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale e supporto per i requisiti locali relativi al pagamento e agli aspetti fiscali.

Xsolla Pages è disponibile per gli sviluppatori di qualsiasi dimensione, dagli studi che producono un solo gioco agli editori che pubblicano migliaia di titoli, sia per nuove versioni che per cataloghi storici. Oltre 1.500 team di gioco collaborano già con Xsolla.

Gli studi possono saperne di più su Xsolla Player e iniziare a usare Xsolla Pages .

I lettori possono anche completare una breve Xsolla Quest su: xsolla.pro/p3-quest

Cos'è Xsolla Quest? Xsolla Quest consente agli utenti di completare alcuni semplici passaggi su una pagina Xsolla per ricevere un oggetto.

Informazioni su Xsolla

Xsolla (USA), Inc. è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 70% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com .

Xsolla Player e Xsolla Pages sono offerte da Xsolla (USA), Inc. (“ Xsolla ”). Gli incentivi, i badge e gli Xsolla Points non hanno valore monetario e non possono essere convertiti in denaro o criptovalute. La valuta in-game può essere utilizzata solo dove è permesso dal gioco che la emette. Le offerte finanziate dai partner, compresi i cashback o i piani rateali, sono forniti da terze parti e soggette ai rispettivi termini e condizioni. Gli incentivi e le offerte sono disponibili solo nei territori nei quali sono autorizzati.

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Contatto per i media per Xsolla (USA)

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle Pubbliche relazioni globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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