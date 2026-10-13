YouHodler Italy S.r.l., annuncia di aver ottenuto dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) e del d.lgs. 129/2024, con delibera n. 24156 dell'8 ottobre 2026.

L'autorizzazione riguarda cinque servizi: custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti; scambio di cripto-attività con fondi; scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; esecuzione di ordini per conto dei clienti; trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.

Con l'autorizzazione, YouHodler Italy offre i propri servizi in Italia come intermediario vigilato, nel quadro di tutele per i clienti previsto dal MiCA: separazione delle cripto-attività dei clienti, requisiti di governance e di sicurezza, informativa precontrattuale e gestione dei reclami. La società prevede di estendere i servizi ai 27 Stati membri dell'Unione secondo le procedure previste dal Regolamento.

«L’autorizzazione della CONSOB è il risultato di un lavoro lungo e rigoroso con le autorità, e ringraziamo la CONSOB e la Banca d’Italia per l’attenzione con cui hanno esaminato il nostro progetto. Il MiCA ha cambiato il mercato italiano: alla fine del periodo transitorio, a giugno, i soggetti abilitati erano nove, a fronte di circa 140 operatori che erano iscritti al registro dell’OAM, mentre gli italiani che detengono cripto-attività sono circa 1,7 milioni. Chi investe cerca un intermediario vigilato, e banche e istituzioni cercano un partner autorizzato con cui offrire questi servizi ai propri clienti. Da oggi chi sceglie YouHodler Italy trova un intermediario vigilato, con le regole e le tutele che il MiCA prevede per la custodia e l’operatività in cripto-attività» ha dichiarato Lorenzo Barbantini Scanni, Chief Business Officer di YouHodler Italy.

«Abbiamo lanciato YouHodler in Svizzera per rendere le cripto-attività accessibili e utili a chi le detiene, e da allora il marchio è cresciuto in tutta Europa. Un’autorizzazione MiCA in Italia è un passo importante: offre a chi opera in cripto-attività in Italia, e in prospettiva nel resto dell’Unione, un prestatore vigilato nel quadro europeo» ha dichiarato Ilya Volkov, co-fondatore di YouHodler.

Nel percorso di autorizzazione YouHodler Italy è stata assistita dallo studio legale Lener & Partners, con un team guidato dall’Avv. Salvatore Luciano Furnari.

YouHodler Italy

YouHodler Italy S.r.l., con sede a Roma, è un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato dalla CONSOB ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114, per custodia e amministrazione di cripto-attività, scambio con fondi e con altre cripto-attività, esecuzione di ordini e trasferimento per conto dei clienti.

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