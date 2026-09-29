ZincFive ®, il leader nelle soluzioni a base di batterie al nichel-zinco (NiZn) per applicazioni energetiche immediate, oggi ha annunciato la sua espansione nel settore dell'accumulo di energia in rack con lo sviluppo di soluzioni di Battery Backup Unit (BBU) e AI Dynamic Power Module (DPM) progettate per affrontare i requisiti di accumulo di energia dei data center per l'AI in costante evoluzione.

Man mano che l'AI favorisce un aumento delle densità di potenza nei rack e carichi di lavoro sempre più dinamico, le architetture dell'alimentazione dei data center si stanno evolvendo per gestire sia i tradizionali requisiti di backup che i cambiamenti rapidi e ripetuti nella domanda di energia. Questi carichi transitori possono porre l'infrastruttura elettrica sotto notevole stress, creando un'esigenza crescente di soluzioni energetiche più vicina al rack in grado di rispondere in modo rapido, sicuro e affidabile.

Le attuali tecnologie a livello di rack spesso richiedono compromessi tra capacità energetica e risposta dinamica di potenza. Le BBU tradizionali sono principalmente progettate per fornire runtime di backup, mentre i sistemi basati sui condensatori offrono una risposta rapida ma durata e scalabilità energetica limitate. ZincFive sta applicando la sua comprovata tecnologia al nichel-zinco ad alta potenza mediante il suo nuovo NiZn In-Rack Power Solutions , che comprende entrambe le configurazioni dedicate BBU e AI DPM, dando agli OEM e agli hyperscaler maggiore flessibilità per affrontare questi requisiti speciali basati sul carico di lavoro, sulla progettazione del rack e sull'architettura energetica.

“L'AI sta cambiando non solo la quantità di energia richiesta dai data center, ma come questa energia viene consumata”, ha dichiarato Tod Higinbotham, AD di ZincFive. “Mentre aumentano le densità energetiche e i carichi di lavoro diventano più dinamici, al settore servono nuovi approcci che possano fornire risposte rapide senza compromettere la sicurezza, l'affidabilità o la flessibilità. Portare la tecnologia al nichel-zinco di ZincFive nel rack ci consente di collaborare con partner e clienti per affrontare i requisiti di backup consolidati e le sfide energetiche transitorie emergenti mentre prendono forma le architetture di nuova generazione”.

La strategia in-rack di ZincFive è progettata per supportare diversi modelli di sviluppo piuttosto che una sola architettura. Lo sviluppo comprende soluzioni compatibili con sistemi consolidati a 48 V per rack, allineandosi al contempo con le architetture emergenti di tipo sidecar e ad più alta tensione. Questo approccio flessibile consente ai clienti e ai partner di valutare la giusta combinazione di backup e capacità di mitigazione degli impulsi in base ai loro requisiti specifici di sistema.

La tecnologia al nichel-zinco è particolarmente adatta ad applicazioni di breve durata e alta potenza, perché abbina un'elevata capacità di carica e scarica con una sicurezza superiore e l'assenza di rischio di surriscaldamento. Queste caratteristiche diventano sempre più importanti man mano che l'accumulo di energia si avvicina all'infrastruttura di elaborazione ad alta densità e deve rispondere ripetutamente alle esigenze energetiche dell'AI in rapida evoluzione. ZincFive valuta inoltre modelli modulari e scalabili in grado di supportare diverse geometrie di rack, tecnologie di raffreddamento e requisiti di sistemi.

Lo sviluppo in rack di ZincFive comprende soluzioni BBU per applicazioni consolidate di backup e soluzioni di AI Dynamic Power Module per la mitigazione energetica transitoria e degli impulsi, con architetture progettate per sostenere sia gli attuali sistemi a livello di rack che l'infrastruttura AI di nuova generazione.

L'espansione si basa sull'esperienza di ZincFive nella fornitura di soluzioni al nichel-zinco per data center di importanza critica in tutto il mondo, con oltre 2 gigawatt di soluzioni di alimentazione di ZincFive installate o in concessione a livello globale. Estendendo la sua tecnologia al nichel-zinco ad alta potenza dal livello UPS al rack, ZincFive sta posizionando la sua tecnologia in uno spettro più ampio di applicazioni energetiche nei data center, dal tradizionale backup ai requisiti emergenti di alimentazione dinamica.

ZincFive continuerà a collaborare con OEM, clienti e partner industriali per valutare i requisiti e raffinare le sue soluzioni in rack mentre si evolvono le architetture energetiche. Maggiori informazioni relative a dettagli, specifiche e disponibilità dei prodotti verranno fornite con l'evolversi dello sviluppo.

Informazioni su ZincFive, Inc.

ZincFive è il leader mondiale nelle soluzioni di alimentazione immediata per infrastrutture mission-critical basate sulla tecnologia delle batterie al nichel-zinco. La tecnologia al nichel-zinco ampiamente brevettata dell'azienda offre soluzioni di accumulo energetico ad alta potenza, sicure, affidabili e sostenibili, progettate per soddisfare le esigenze dei moderni data center, delle attività industriali e delle infrastrutture dell’era dell’intelligenza artificiale. I sistemi di ZincFive sfruttano The Power of Good Chemistry® per aiutare i clienti ad alimentare il futuro senza compromessi. Con sede in Oregon, USA, ZincFive serve clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare www.zincfive.com .

ZincFive e The Power of Good Chemistry sono marchi registrati di ZincFive, Inc. e il logo ZincFive è un marchio di ZincFive, Inc.

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