TORRI DEL BENACO. Un ciclista di Campo di Trens, 52 anni, è rimasto ferito dopo una caduta in mountain bike sul Monte Luppia, nel Veronese. L’uomo stava percorrendo uno sterrato nel bosco insieme alla moglie quando ha perso il controllo della bicicletta ed è finito a terra.

La Centrale del 118 ha allertato intorno alle 13.30 il Soccorso alpino di Verona per un eventuale supporto. Nel frattempo il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica dell’elicottero di Verona Emergenza sono stati calati con il verricello vicino al luogo dell’incidente.

Il 52enne, che lamentava dolori a una spalla e alla schiena, è stato assistito dai sanitari e sistemato su una barella. È stato poi issato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Peschiera.

La moglie è rientrata con i soccorritori, che hanno provveduto anche al recupero e al trasporto delle biciclette. (foto di repertorio)