BOLZANO. Una pistola perfettamente funzionante con il colpo già in canna, una scimitarra, dosi di cocaina ed eroina e una consistente somma di denaro contante. È quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bolzanonell'abitazione di un cittadino extracomunitario, denunciato per detenzione illegale di arma da fuoco e sostanze stupefacenti.

L'intervento è scattato nei giorni scorsi, al termine di un'attività investigativa caratterizzata da diversi giorni di osservazione e pedinamenti. I militari hanno fermato l'uomo nei pressi della sua abitazione, procedendo successivamente alla perquisizione dell'appartamento.

All'interno dell'alloggio è stata rinvenuta una pistola semiautomatica di fabbricazione ceca, calibro 7,65, di provenienza ignota. L'arma aveva il caricatore inserito e il colpo in canna. Sequestrata anche una scimitarra.

Durante i controlli sono state recuperate diverse dosi di cocaina ed eroina, un bilancino elettronico e una cospicua somma di denaro in contanti, ritenuta dagli investigatori il possibile provento dell'attività di spaccio.

A destare particolare preoccupazione tra gli investigatori è la presenza di armi nei circuiti legati al traffico di stupefacenti. Quella appena sequestrata è infatti la terza pistola funzionante e munizionata recuperata negli ultimi due mesi dai carabinieri di Bolzano nell'ambito delle operazioni antidroga condotte in città.