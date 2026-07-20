BOLZANO. "Questa mattina mi sono recato in Tribunale dove, insieme ai tecnici abbiamo fatto il punto della situazione. La settimana scorsa si era conclusa con i lavori di sabato pomeriggio e sera dove era stato messo in sicurezza tutto quello che si poteva mettere in sicurezza, e cioè con l'ausilio di macchinari si erano staccati tutti i pezzi di fabbricato sospesi e penzolanti, al fine di evitare crolli e cadute ulteriori", spiega l'assessore provinciale alle Opere Pubbliche e Patrimonio, Christian Bianchi.

I dipendenti del Tribunale sono potuti entrare, accompagnati dai vigili del fuoco, per prelevare dagli uffici le cose più importanti oltre che i pc: "Operazione che nei prossimi giorni continuerà, compatibilmente con i lavori che verranno fatti all'esterno e considerando che quando lavorano gli escavatori non facciamo entrare nessuno e viceversa", aggiunge Bianchi. Nella giornata odierna si lavora per predisporre gli spazi affinché i macchinari possano arrivare a spostare e portare via le macerie che giacciono a seguito del crollo, in modo tale da liberare l'area intorno alle colonne e riuscire a creare una struttura metallica di supporto, che rafforzi la facciata evitando rischi derivanti da ulteriori vibrazioni o movimenti.

"Domani sera scadono i termini per la presentazione delle offerte da parte di soggetti privati che abbiano spazi adeguati per accogliere gli uffici del Tribunale in sede provvisoria e mercoledì saremo in grado di incontrarci con la presidente del Tribunale per verificare le offerte che si sono pervenute e stabilire se fare insieme dei sopralluoghi", commenta l'assessore provinciale.

Domani sera, 21 luglio, è la data di scadenza del bando per trovare i loghi dove proseguire l'attività: "Si sono fatte avanti parecchie realtà". Si alterna il lavoro degli escavatori all'ingresso delle persone (video Sofia Di Blasi / DLife)

"Oggi - prosegue - ci siamo occupati anche di ricercare uno spazio dove trasferire l'ufficio che si occupa del rilascio dei certificati di appartenenza al gruppo linguistico. Probabilmente abbiamo individuato già una soluzione e attendiamo un'ok definitivo da parte del dirigente dell'ufficio stesso, per poi procedere con lo svuotamento ed il trasloco dei certificati e del personale che svolge questo importante ruolo. Sto seguendo ora per ora l'evolversi delle notizie sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo, e sono convinto che nel giro di pochi giorni riusciremo già a risolvere molti aspetti, specialmente quelli necessari per garantire l'operatività", conclude.