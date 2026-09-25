BOLZANO. Dopo oltre 48 ore di ricerche, nessuna traccia di resti umani nel fienile. Ma nemmeno all'esterno - ed è questo il timore della famiglia - le indagini hanno dato risposte. Tobias Unterhofer, 43enne di Renon, è disperso da quando la fattoria del maso Voglhauser di Longostagno, dove vive, è stata mangiata dalle fiamme. Tratti in salvo dei bovini. Morte 3mila galline. Il loro proprietario non si trova. Sono ore tremende per la moglie: «Ho diffuso un appello sui social - dice - affinché chiunque abbia delle informazioni su Tobias ce le riferisca. Finché non lo trovano, abbiamo speranza che possa essere da qualche parte. Se era già capitato che non si facesse trovare? Sicuramente non in questo modo e per così tanto tempo».

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