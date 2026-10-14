FORTEZZA. Chiusura notturna dell’Autostrada del Brennero in corrispondenza della galleria di Fortezza, dove nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre si svolgerà un’esercitazione di emergenza. La circolazione sarà interrotta in entrambe le direzioni dalle 21.30 fino al termine delle operazioni, con deviazione del traffico sulla viabilità ordinaria gestita dalla polizia stradale.

La riapertura è prevista entro le 5 del mattino, ma l’obiettivo è ripristinare il transito già tra l’una e le due. A partire dalle 22, nella zona della galleria, saranno visibili mezzi delle forze dell’ordine, soccorritori e fumo. Si tratterà esclusivamente degli effetti della simulazione e i cittadini sono invitati a non allarmarsi.

Lo scenario prevede un incidente complesso nella canna nord: un camion adibito al trasporto di container scarrabili perderà il controllo, ostruendo la carreggiata e provocando un tamponamento a catena tra due automobili e un altro mezzo pesante. L’incolonnamento dei veicoli renderà particolarmente difficile l’accesso dei sanitari all’interno del tunnel.

La situazione simulata si aggraverà con lo sviluppo di un incendio e la formazione di fumo in galleria. L’esercitazione servirà a verificare le procedure operative e il coordinamento tra i servizi di pronto intervento, individuando le modalità più rapide ed efficaci per affrontare un’emergenza di questo tipo. La chiusura di entrambe le carreggiate consentirà di svolgere le operazioni in condizioni di sicurezza.