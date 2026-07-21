BRENNERO. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio 2026, nell'area Sadobre, dove poco dopo le 18 una roulotte è stata interessata da un incendio.

Le fiamme si sono sviluppate dalla ruota destra del mezzo e stavano per propagarsi all'interno della roulotte. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo coinvolgesse completamente il veicolo.

Dopo aver spento l'incendio, i pompieri hanno effettuato accurati controlli con una termocamera per verificare l'eventuale presenza di focolai nascosti e scongiurare il rischio di una ripresa delle fiamme.

L'intervento si è concluso dopo circa un'ora. Sul posto sono intervenuti anche il personale dell'Autobrennero e la Polizia stradale. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.