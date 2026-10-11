BOLZANO. Domenica 11 ottobre di pesanti disagi sull'Autostrada del Brennero, dove i lavori stradali stanno provocando lunghe code e rallentamenti alla circolazione. La situazione più difficile, attorno alle 17, si registra lungo la A22 tra Vipiteno e Bressanone, con ritardi che arrivano fino a 60 minuti. A segnalarlo è il portale provinciale della viabilità Verkehrsinfos.

Nel dettaglio, chi viaggia in direzione sud, da Vipiteno verso l'uscita di Bressanone Zona industriale, deve mettere in conto 60 minuti di percorrenza aggiuntiva a causa dei cantieri. Problemi anche nella direzione opposta, da Bressanone verso Vipiteno, dove vengono segnalati 30 minuti di ritardo. I lavori stanno quindi creando difficoltà in entrambi i sensi di marcia.

I rallentamenti interessano anche la statale del Brennero, dove si registrano 10 minuti di ritardo tra lo svincolo di Chiusa-Gardena e Bressanone. Una situazione che rende più complicati gli spostamenti lungo la viabilità ordinaria.

Ulteriori disagi vengono segnalati sulla statale 38 dello Stelvio, in Val Venosta. Nel tratto compreso tra Naturno e Foresta, la presenza di un cantiere determina un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 15 minuti.