BOLZANO. È stato posato nella notte tra mercoledì e giovedì il nuovo sovrappasso sull’A22, a sud della città. La struttura, del peso di 218 tonnellate, occupa la stessa posizione del precedente attraversamento, già demolito, e dispone di due corsie e due marciapiedi.

Le operazioni sono iniziate dopo le 21 per limitare i disagi alla circolazione. Il varo si è svolto tra mezzanotte e le 3. I due elementi dell’impalcato sono stati sollevati, posizionati e saldati sul posto. L’Autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico alle 5.30.

Il nuovo impalcato in acciaio Corten è lungo 39 metri, con un’unica campata da 36 metri. Il vecchio sovrappasso disponeva di 3,5 metri di carreggiata complessiva, mentre quello nuovo ha due corsie da 3,5 metri ciascuna. A queste si aggiungono due marciapiedi larghi un metro e mezzo, protetti da barriere che li separano dalla carreggiata.

Quello a sud di Bolzano è uno dei 146 sovrappassi dell’A22, costruiti per mantenere i collegamenti tra i territori ai lati dell’autostrada. In questo tratto il passaggio unisce le zone prevalentemente agricole a est e a ovest dell’arteria e offre ai pedoni uno spazio dedicato.