BOLZANO. Il Comitato consultivo indipendente delle parti offese della Diocesi di Bolzano-Bressanone passa dalla costituzione all’attività concreta. L’organismo, già annunciato, ha avviato il proprio lavoro per portare la voce delle vittime di abusi e violenze in ambito ecclesiale nei processi di prevenzione, gestione e analisi dei casi.

A muovere i primi passi sono i tre componenti August Aukenthaler, Carola Hamprecht e Damaris Kosel, impegnati a titolo volontario. Il Comitato dispone di un budget dedicato e definisce autonomamente le proprie modalità operative, nel rispetto dello statuto. Potrà esprimere pareri e proposte, verificare la gestione dei casi di violenza e l’applicazione del regolamento di intervento della diocesi.

«È giunto il momento che anche in Alto Adige le vittime di violenze in ambito ecclesiale abbiano voce in capitolo e possano contribuire a plasmare il processo di prevenzione, elaborazione e intervento», dichiarano i componenti. Tra i compiti figurano il confronto con i sopravvissuti e con i responsabili degli abusi, la sensibilizzazione pubblica e la collaborazione con organismi analoghi in Italia e all’estero.

Il vescovo Ivo Muser ribadisce il sostegno della diocesi: «Il Comitato delle parti offese va messo in condizione di poter far sentire questa voce in modo indipendente e duraturo». Per la diocesi, aggiunge, significa «ascoltare, prendere sul serio le critiche e i riscontri e proseguire il nostro impegno su questa strada».

Il primo appuntamento pubblico sarà venerdì 13 novembre 2026, dalle 8.30 alle 12.30, al Centro pastorale di Bolzano, dove si terrà il convegno annuale diocesano sulla prevenzione degli abusi e delle altre forme di violenza. L’incontro, intitolato «Il coraggio di agire – i prossimi passi», vedrà anche la partecipazione dei tre membri del Comitato.