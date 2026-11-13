BOLZANO. «Mi dispiace che finora non tutte le aspettative siano state soddisfatte, che alcuni non si siano sentiti davvero compresi, che siano stati commessi errori». È uno dei passaggi più significativi dell'intervento del vescovo Ivo Muser al convegno dedicato alla prevenzione degli abusi nella Chiesa altoatesina, che si è svolto oggi, venerdì 13 novembre, al Centro pastorale di Bolzano.

L'incontro, intitolato «Il coraggio di agire – I prossimi passi», ha segnato la conclusione del progetto diocesano triennale «Il coraggio di guardare», avviato nel 2023, e l'inizio di una nuova fase. Al centro del confronto, il coinvolgimento delle persone che hanno subito abusi, le misure di prevenzione e le procedure da adottare in presenza di nuove segnalazioni.

Tra i risultati presentati figura l'istituzione di un Comitato indipendente delle parti offese, composto attualmente da August Aukenthaler, Carola Hamprecht e Damaris Kosel. L'organismo avrà il compito di rappresentare gli interessi delle persone coinvolte, accompagnare il percorso di elaborazione degli abusi e contribuire con proposte e pareri alle future decisioni della diocesi.

Un altro passaggio riguarda il nuovo regolamento di intervento, destinato a disciplinare la gestione dei casi segnalati. Il documento definisce il percorso dalla comunicazione al Centro di ascolto fino all'accertamento dei fatti, all'esame da parte di una commissione composta prevalentemente da esperti esterni e all'adozione delle misure necessarie.

Al convegno è intervenuto anche padre Hans Zollner, direttore dell'Istituto di Antropologia della Pontificia Università Gregoriana, che ha sottolineato come la protezione dagli abusi debba diventare una pratica quotidiana in tutti gli ambienti ecclesiali e non restare affidata soltanto agli organismi specializzati.

Nel suo intervento conclusivo Muser ha riconosciuto le difficoltà incontrate: «Nel corso del progetto si sono riaperte vecchie ferite e se ne sono create alcune nuove». Il vescovo ha quindi aggiunto: «Spero e prego che si riesca a risanare le ferite. Per quanto mi è possibile, farò la mia parte».

Il presule ha infine chiesto al nuovo Comitato delle persone offese di vigilare sul rispetto degli obiettivi fissati, ribadendo che la conclusione del progetto triennale non rappresenta la fine del percorso. La diocesi intende proseguire con un nuovo servizio di prevenzione e con strumenti che favoriscano un cambiamento duraturo nella gestione e nel contrasto degli abusi.