BOLZANO. Proseguono le indagini della Squadra Mobile sulla violenta aggressione avvenuta nella notte del 26 giugno in un parco di via Ortles, dove un cittadino tunisino è stato ferito con diverse coltellate e poi colpito con calci mentre si trovava già a terra.

L'allarme è scattato quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo, che presentava numerose ferite da arma da taglio in diverse parti del corpo. Dagli accertamenti svolti nell'immediatezza è emerso che, poco prima, la vittima era stata assalita da un gruppo di cittadini stranieri all'interno del parco.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli aggressori avrebbero colpito ripetutamente l'uomo con un'arma da taglio e, anche dopo averlo fatto cadere a terra, avrebbero continuato a infierire prendendolo a calci al volto. Terminata l'aggressione, il gruppo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano, dove è stato sottoposto alle cure del caso. La Squadra Mobile sta ora lavorando per identificare gli autori del pestaggio e ricostruire il movente della violenta aggressione.