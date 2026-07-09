BOLZANO. La corte d'appello di Bolzano ha confermato la condanna a 12 anni per tentato omicidio a carico del cittadino albanese di 33 anni ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un connazionale di 26 anni, in occasione dei disordini di piazza Vittoria durante gli Europei di calcio del 2024.

Confermati anche i risarcimenti a 58 e 10 mila euro in favore delle vittime, parti civili al processo, ossia il ventiseienne (colpito all'altezza del collo da una coltellata potenzialmente letale) e una poliziotta rimasta ferita a una mano durante gli scontri (riportò una prognosi di 10 giorni). Il trentatreenne è latitante.