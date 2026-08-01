BOLZANO. Lutto nel mondo del giornalismo. È morto Ennio Simeone, storico direttore dell'Alto Adige e successivamente de Il Tirreno e del Quotidiano della Calabria. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 9 agosto. Nato ad Avellino nel 1936, aveva iniziato la carriera negli anni Sessanta nella redazione napoletana de L'Unità, per poi passare a Paese Sera e approdare quindi al Gruppo Espresso.

Ennio Simeone ha diretto l'Alto Adige dal 1988 al 1993. Al termine dell'esperienza bolzanina assunse la direzione de Il Tirreno, che guidò dal 1993 al 1996, mentre dal 1997 al 2007 fu direttore del Quotidiano della Calabria, incarico affidatogli dal fondatore del Gruppo Espresso Carlo Caracciolo.