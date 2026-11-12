MILANO. Non raccontava le guerre dallo studio, ma dai luoghi dove si combatteva. Toni Capuozzo, uno dei più noti inviati di guerra italiani, è morto oggi a 77 anni. Lo ha annunciato Mediaset, l’azienda in cui aveva lavorato per più di trent’anni. A fine ottobre era stato lui a far sapere ai suoi lettori di avere un tumore.

Il suo modo di guardare il mondo si era formato a Trento. Dal Friuli, dove era nato nel 1948 a Palmanova, era arrivato all’università per studiare Sociologia negli anni della contestazione. Da lì passò alla militanza politica e poi al giornalismo, a partire dal 1979 sul quotidiano di Lotta Continua.

La svolta arrivò negli anni Novanta con il Tg5. Lavorò in Somalia, Afghanistan, Medio Oriente e nella ex Jugoslavia. A Sarajevo, durante l’assedio, salvò un bambino ferito di pochi mesi, Kemal, e lo accolse nella sua famiglia per cinque anni. In Iraq, nel 2004, fu rapito insieme alla troupe e poi liberato.

Per il pubblico televisivo il suo nome resta legato a Terra!, il programma che ha condotto per diciassette anni, e agli speciali di approfondimento delle reti Mediaset, che ha realizzato fino all’ultimo.