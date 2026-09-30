BOLZANO. «Non abbiamo alcuna intenzione di intrometterci nella politica italiana» e parlare di un sostegno di AfD alla separazione del Sudtirolo dall’Italia è «assurdo e infondato». A replicare al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è Alexander Wolf, parlamentare di Alternative für Deutschland e presidente del gruppo di amicizia fra Italia e Germania al Bundestag.

La presa di posizione arriva dopo che Tajani aveva definito AfD un «partito antitaliano», intervenendo sulle iniziative e sulle dichiarazioni di esponenti della formazione tedesca riguardanti l’Alto Adige. La polemica si era accesa anche dopo la partecipazione del vicepresidente dei Freiheitlichen Otto Mahlknecht a un convegno organizzato da AfD al Bundestag sugli 80 anni dell’Accordo di Parigi. Nei giorni precedenti l’esponente di AfD Jean-Pascal Hohm, ospite a Termeno della Süd-Tiroler Freiheit, aveva ripreso lo slogan «il Sudtirolo non è Italia» e parlato del territorio come esempio di difesa dell’identità e dell’autodeterminazione.

Wolf respinge però l’interpretazione secondo cui il suo partito vorrebbe mettere in discussione i confini italiani. Il parlamentare si definisce un «grande amico dell’Italia» e sottolinea invece le affinità politiche con l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: «Se guardo al governo Meloni con la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, vedo moltissime somiglianze». Da qui, sostiene, l’infondatezza dell’accusa di ostilità nei confronti dell’Italia.

Quanto all’iniziativa sull’Alto Adige, Wolf spiega che si trattava di un approfondimento promosso dal gruppo di lavoro di AfD dedicato alla ricerca storica, in occasione dell’80esimo anniversario dell’Accordo di Parigi. «Non abbiamo in alcun modo avuto l’intenzione né l’obiettivo di immischiarci nella politica italiana», afferma, escludendo anche la volontà di «separare l’Alto Adige dall’Italia». Una posizione analoga era stata espressa il 20 settembre dall’eurodeputato AfD Marc Jongen, che aveva definito una «stupidaggine» l’ipotesi di mire territoriali sul Sudtirolo.