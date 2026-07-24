TRENTO. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina impropria dopo aver aggredito un giovane e avergli sottratto il telefono cellulare nei pressi del Parco di Maso Ginocchio, a Trento.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo avrebbe seguito la vittima e le avrebbe strappato con forza il cellulare dalle mani. Subito dopo l'avrebbe colpita con un pugno al volto, provocandole una presunta frattura del setto nasale con perdita di sangue, chiedendo poi 100 euro per restituire il telefono.

Il giovane si è rifiutato di consegnare il denaro richiesto e l'aggressore è fuggito. Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a seguirlo a distanza fino al Parco di Maso Ginocchio, senza perderne le tracce.

Determinante è stato l'intervento della Polizia di Stato, allertata attraverso una chiamata al Numero unico di emergenza 112, che ha fornito una descrizione dell'uomo e la direzione della fuga. Gli agenti hanno così individuato e bloccato il presunto rapinatore, procedendo al suo arresto.