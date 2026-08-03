BOLZANO. Gli infortuni sul lavoro nei settori agricolo e forestale dell'Alto Adige sono diminuiti del 14% tra il 2019 e il 2024, un risultato migliore rispetto a quello registrato nell'intera economia provinciale, dove il calo si è fermato al 9%. I dati sono stati diffusi dall'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Sbb), che ha presentato anche un nuovo progetto dedicato alla prevenzione.

Per consolidare questo andamento positivo, la Sbb ha istituito il Centro di competenza per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, che avrà il compito di supportare le famiglie contadine e i lavoratori del settore nella gestione della sicurezza quotidiana.

Il presidente della Sbb, Daniel Gasser, ha evidenziato come i risultati ottenuti dimostrino che gli investimenti nella prevenzione producono effetti concreti, nonostante le particolari difficoltà operative legate al lavoro in montagna.

Il nuovo Centro sarà coordinato da Stephen Gallmetzer Kaufmann e svilupperà la propria attività su tre ambiti principali: sicurezza tecnica, organizzazione del lavoro e formazione. Il progetto sarà affiancato da un comitato consultivo multidisciplinare e gode del patrocinio del presidente della Provincia Arno Kompatscher e degli assessori Magdalena Amhof, Luis Walcher e Hubert Messner.

Per Kompatscher, la strada da seguire non passa attraverso un aumento della burocrazia, ma attraverso una maggiore diffusione della cultura della sicurezza: «Non serve nuova burocrazia, ma una vera cultura della sicurezza con regole dettate dal buon senso».