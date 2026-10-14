BOLZANO. Gli affitti brevi in Alto Adige crescono quasi tre volte più velocemente della media italiana. Ad agosto 2026 sulla piattaforma Airbnb risultavano 9.351 alloggi altoatesini, con un aumento del 19,9% rispetto all’anno precedente, contro il +7,2% registrato a livello nazionale. Il dato emerge dallo studio «Turismo e shadow economy», pubblicato a ottobre da Federalberghi, la federazione italiana degli albergatori.

Secondo la ricerca, le locazioni turistiche brevi si stanno trasformando sempre più in un’attività imprenditoriale strutturata. In Alto Adige l’88,2% degli annunci riguarda interi appartamenti, mentre l’87,8% fa capo a operatori che gestiscono più strutture. Oltre due terzi degli alloggi sono inoltre disponibili per più di sei mesi all’anno. Tutti e tre gli indicatori risultano nettamente superiori alla media nazionale.

La concentrazione maggiore si registra a Merano (505 annunci), Bolzano (340), Castelrotto (339), Badia (279) e Bressanone (261): gli affitti brevi risultano quindi particolarmente diffusi proprio nelle località che dispongono già di un’ampia offerta turistica.

«Gli affitti brevi fanno parte dell’offerta turistica. Ciò che conta, tuttavia, è capire come si sta evolvendo questo mercato e quali conseguenze comporta per i comuni. Perché nei luoghi che accolgono i turisti vivono anche persone che hanno bisogno di una casa», sottolinea il presidente dell’HGV, Klaus Berger. Sulla stessa linea il direttore Raffael Mooswalder: «In Alto Adige, quasi nove annunci Airbnb su dieci fanno capo a operatori che gestiscono più alloggi. In molti casi, quindi, non si tratta più della semplice locazione occasionale di un appartamento privato». Alla luce delle difficoltà del mercato abitativo, secondo l’associazione degli albergatori servono dati affidabili sull’utilizzo degli immobili residenziali.

Altro nodo è il rispetto delle norme sulla sicurezza. A livello nazionale soltanto il 55,6% degli annunci segnala la presenza di un estintore e il 47,5% quella di un rilevatore di monossido di carbonio, anche se dai dati non è possibile stabilire se i dispositivi siano effettivamente assenti o semplicemente non indicati. Per l’Alto Adige non sono disponibili dati specifici.

In provincia, inoltre, 688 annunci – il 7,4% del totale – non riportavano il Codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio, sebbene la mancata indicazione non implichi necessariamente l’assenza di una regolare registrazione.

L’HGV chiede quindi controlli rigorosi, un monitoraggio più accurato dell’uso turistico delle abitazioni e condizioni eque per tutte le forme di ricettività, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli ospiti e assicurare una concorrenza leale tra gli operatori.