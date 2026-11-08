BOLZANO. Oltre 60 milioni di euro destinati al sostegno degli anziani rimasti inutilizzati nell’arco di due anni, mentre circa 20mila persone anziane in Alto Adige sarebbero a rischio povertà. È la denuncia del consigliere provinciale Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion), che accusa la Giunta di aver introdotto criteri troppo restrittivi per accedere agli aiuti economici. «Un fallimento politico a danno degli anziani», sostiene, chiedendo un’analisi dei risultati ottenuti anziché quella che definisce un’operazione di abbellimento politico.

Secondo i dati riportati dal consigliere, nel 2025 e nel 2026, a fronte di uno stanziamento annuale di 41 milioni di euro, sarebbero stati distribuiti soltanto 9 milioni all’anno, raggiungendo poco meno di 3mila beneficiari. Una situazione che Leiter Reber attribuisce alle soglie di accesso fissate fin dall’introduzione della misura, nel 2025. La Provincia ha annunciato per il 2027 un aumento dei contributi e un allentamento dei requisiti, ma per l’esponente di Freie Fraktion si tratta di correttivi che arrivano in ritardo.

«Che per una nuova misura si proceda inizialmente con prudenza nella stima delle risorse è comprensibile. Ma se in due anni rimangono inutilizzati oltre 60 milioni, significa che i calcoli sono stati sbagliati oppure che si è scelto consapevolmente di accantonare denaro», afferma Leiter Reber. Il consigliere arriva a ipotizzare, senza presentare elementi a sostegno, che le risorse possano essere impiegate in prossimità delle prossime elezioni provinciali.

Uno dei principali ostacoli, secondo Leiter Reber, riguarda il calcolo dell’Isee, che comprende anche il valore della prima abitazione. Molti pensionati con redditi modesti, osserva, rischiano così di essere esclusi dagli aiuti pur trovandosi in difficoltà economiche. «Con i muri di casa non si possono comprare generi alimentari né pagare il riscaldamento», sottolinea, ribadendo la richiesta di escludere l’abitazione principale dal calcolo oppure di aumentare la soglia prevista.

Se anche dopo la revisione annunciata per il 2027 migliaia di anziani dovessero continuare a rimanere esclusi, il consigliere propone una soluzione alternativa: introdurre in Alto Adige una carta dedicata agli anziani, sul modello di iniziative già adottate in altre regioni, utilizzabile per acquistare alimenti e beni di prima necessità. Leiter Reber chiede quindi alla Provincia di non lasciare inutilizzate risorse che potrebbero sostenere concretamente le persone anziane in difficoltà economica.