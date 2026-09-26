BOLZANO. Il cartellone 2026/2027 dello Stabile a Bolzano si apre con un’importante novità: gli spettacoli saranno in scena per cinque giorni, da mercoledì a domenica. Un traguardo importante che premia il continuo aumento di pubblico e assicura più posti e più occasioni per vivere il grande teatro.



Gli spettacoli andranno in scena nei seguenti orari: mercoledì e giovedì h. 20.00; venerdì e sabato h. 19.00, domenica h. 16.00.



A partire da ottobre lo Stabile di Bolzano, diretto da Andrea Cerri, presenta una rosa di iniziative inedite dedicate alle nuove generazioni e al pubblico.



L’attività del Teatro Stabile di Bolzano, riconosciuto dal Ministero della Cultura come Teatro di Rilevante Interesse Culturale, è resa possibile grazie all’imprescindibile sostegno dei suoi Soci, la Città di Bolzano e la Provincia autonoma di Bolzano e ai suoi main sponsor, Fondazione Cassa di Risparmio, Cassa di Risparmio di Bolzano e Alperia. Fondamentale, inoltre, il sostegno della Regione Trentino-Alto Adige.



Otto le nuove produzioni che faranno tappa nelle Stagioni dello Stabile di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno e Bassa Atesina e nelle principali piazze teatrali d’Italia come Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Trieste, Trento, Verona, Venezia e Bari.



Presente nei teatri di tutta Italia, lo Stabile bolzanino collabora con i/le protagonisti/e del teatro nazionale e, nello stesso tempo, sente il bisogno di uscire dai propri edifici e di andare a incontrare le persone là dove vivono e le nuove generazioni. Su questo orizzonte continua a far crescere un “Teatro Stabile di Comunità” e la rassegna “FUORI!” e ad arricchire la piattaforma “Officina Teatro” portando il teatro nelle scuole, nelle case di riposo, in carcere, nei luoghi della cura e della fragilità.



Partner della Stagione 2026/2027 del Teatro Stabile di Bolzano sono Guarda Medical, il quotidiano Alto Adige e Loacker.





Presentazione della stagione del teatro Stabile: ne parlano Chiara Bert e il direttore dell'Alto Adige Beccari



La Stagione a Bolzano

La Stagione 2026/2027 disegnata al Comunale di Bolzano si compone di 12 appuntamenti con l’eccellenza del teatro e della danza. Al pubblico bolzanino offre l’occasione di assistere a un cartellone di ampio respiro che avrà per protagonisti, tra gli altri, Luca Zingaretti, Lunetta Savino, Rocco Papaleo, Serena Sinigaglia, Tullio Solenghi, Valerio Binasco, Natalino Balasso, Valentina Bellè, Milvia Marigliano e Luca Marinelli.



Le produzioni

A inaugurare la Stagione è la prima nazionale di “Madre Courage e i suoi figli”, mercoledì 21 ottobre alle h. 20.00 (in scena fino al 25 ottobre). In questa nuova produzione dello Stabile in collaborazione con il Teatro Nazionale di Torino la protagonista Lunetta Savino si confronta con Bertolt Brecht. Diretto da Leo Muscato, lo spettacolo porta sul palco Savino affiancata da Gloria Carovana, Salvatore Cutrì, Gianluca Ferrato, Iacopo Ferro, Lorenzo Grilli, Simone Luglio, Valentina Martiniello e Mauro Parrinello. Le musiche di Paul Dessau sono arrangiate e interpretate dal vivo da Giua, che firma inoltre i brani originali composti per lo spettacolo. Alla loro prima collaborazione, Rocco Papaleo e la regista Serena Sinigaglia portano in scena “Scheda bianca” (03 – 07 febbraio), spettacolo tratto dal romanzo Saggio sulla lucidità del premio Nobel José Saramago, che Sinigaglia ha adattato assieme a Emanuele Aldrovandi. A interpretare questa coproduzione con il Teatro Carcano, oltre a Papaleo, saranno Salvatore Alfano, Bruna Rossi e Umberto Terruso. In video Paolo Calabresi.



Per la prima volta in Italia Luca Zingaretti, diretto da Giuseppe Dipasquale, interpreta “Marco Polo e le città invisibili” (16 – 20 dicembre), spettacolo liberamente tratto da Le Città invisibili e nato dalla sinergia produttiva con Marche Teatro.



Fuoriclasse del teatro, Valerio Binasco torna a Carlo Goldoni per reinterpretare l’atmosfera crepuscolare di “Una delle ultime sere di Carnovale” (02 – 06 dicembre). Una commedia coprodotta con il Teatro Nazionale di Torino, interpretata, tra gli altri, da Natalino Balasso, Milvia Marigliano, Michele Di Mauro, Orietta Notari e Nicola Pannelli.



Gli Spettacoli in Ospitalità

Per la prima volta in scena a Bolzano, Luca Marinelli, nella duplice veste di regista e interprete, rilegge Tutte le Cosmicomiche di Italo Calvino nello spettacolo “La Cosmicomica vita di Q” (09 – 13 febbraio, eccezionalmente dal martedì al sabato per esigenze della Compagnia).

Alessandro Haber è il protagonista di “Le ultime lune” (18 – 22 novembre) di Furio Bordon, diretto da Paolo Valerio. Considerato un vero classico, il testo venne portato per la prima volta in scena da Marcello Mastroianni nel 1995. Un racconto del nostro tempo che ricorda molto un dramma storico di Shakespeare: “Lo Zar” (09-14 marzo) è la storia potentissima e agghiacciante di Vladimir Putin narrata da Stefano Massini.



Tra musica e teatro, tra parole e canzoni inedite, Simone Cristicchi indaga e racconta il “Santo di tutti” nello spettacolo “Franciscus” scritto con Simona Orlando (31 marzo – 4 aprile). La molteplicità dell’universo goldoniano è rappresentata da altre due commedie: “I due gemelli veneziani” (21– 25 aprile), diretto e interpretato da Tullio Solenghi in dialogo giocoso con l’indimenticabile messa in scena di Luigi Squarzina, mentre “Le smanie per la villeggiatura” (17–21 febbraio) rivisitato con sguardo contemporaneo da Giorgio Sangati si rivela una macchina scenica perfetta.



La danza, proposta in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, avrà come protagoniste la compagnia del coreografo Emanuel Gat con la nuova creazione “Five Days in the Sun” (25 – 29 novembre) creata per la partitura della 5° Sinfonia di Gustav Mahler e la MM Contemporary Dance Company, impegnata in una rilettura de “Lo Schiaccianoci” (17 – 21 marzo), curata da Mauro Bigonzetti.



Stagione Regionale Contemporanea

Parallela alla stagione in abbonamento, si snoda la quinta edizione della Stagione Regionale Contemporanea realizzata in collaborazione con il Centro Santa Chiara. Dal 21 novembre al 5 maggio al Teatro Comunale di Bolzano, all’Auditorium Melotti di Rovereto e sui palchi dei teatri Cuminetti, SanbàPolis e Sociale di Trento 17 spettacoli daranno forma ai linguaggi del contemporaneo.



Otto gli spettacoli presentati a Bolzano che avranno per protagonisti la Compagnia Tony Clifton, la coreografa Silvia Gribaudi e la danzatrice Claudia A. Marsicano, Valentina Picello, Vito Vicino, la Compagnia Licia Lanera e l’Orchestra Haydn, chiamata a interpretare un’opera di Silvia Colasanti commissionata dal Teatro alla Scala di Milano. In cartellone tre coproduzioni: la nuova creazione di Marta Cuscunà, lo spettacolo nato dall’incontro tra Collettivo L’Amalgama e Rafael Spregelburd e la rilettura di un testo culto di Sarah Kane diretta da Pietro Babina e interpretata da Federica Rosellini.



Nuove Generazioni

Giunta alla sua 37ma edizione Officina Teatro è un’iniziativa realizzata dal Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con il Dipartimento Cultura italiana, l’Ufficio Politiche giovanili e l’Intendenza Scolastica della Provincia autonoma di Bolzano e sostenuta dal Comune di Bolzano. Officina Teatro è una piattaforma che raccoglie spettacoli e laboratori dalle Scuole dell’Infanzia alle Superiori di Secondo grado e raggiunge 40.000 studenti, proponendo più di 200 repliche degli spettacoli delle migliori compagnie a livello nazionale di “Teatro ragazzi”.

Ad arricchire la programmazione dedicata a ragazzi/e nella Stagione 2026/2027 è il progetto culturale NGE - Nuova Generazione Europa che comprende una serie di laboratori teatrali e di critica (GEN-T. e GEN-C.) e una rassegna internazionale di spettacoli che inaugurerà in occasione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio 2027. NGE - Nuova Generazione Europa è un progetto ideato e promosso dall’Assessorato all’Integrazione europea della Regione Trentino-Alto Adige, realizzato dal Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con il Centro Santa Chiara di Trento.



Agorà

La nuova Stagione vede l’ampliamento delle iniziative a partecipazione gratuita dedicate ai pubblici: oltre ai quattro incontri con le compagnie di “Sottosopra il Teatro” il sabato mattina alle h. 11.00, da quest’anno tutti/e potranno partecipare agli appuntamenti di “Wednesday Theater Club”, organizzati nel corso di cinque mercoledì alle h. 18.30. “Wednesday Theater Club” è un nuovo percorso di accompagnamento alla visione degli spettacoli ideato e curato dalla redazione di Stratagemmi Prospettive Teatrali.



Il mercoledì sarà, inoltre, il giorno della Theater Mate Community, grazie al “Mercoledì Universitario”: agli Under 35 lo Stabile propone un aperitivo, un biglietto per lo spettacolo e una visita sul palco a fine rappresentazione al prezzo simbolico di € 10, gratuito per gli/le abbonati/e TSB Under35.



Curata e nata in sinergia con la Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta, “Teatro e letteratura” è una rassegna che esplora da vicino alcuni autori presenti nel cartellone 2026/2027.



Cinque gli incontri che verranno ospitati negli spazi della Biblioteca che si snoderanno dal 2 febbraio al 30 marzo 2027 per approfondire le personalità che delineano il profilo della stagione.

Nuovi Abbonamenti

I nuovi abbonamenti sono in vendita fino al primo spettacolo in Stagione (Madre Courage e i suoi figli in scena dal 21 al 25 ottobre) online sul sito www.ticket.bz.it e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Bolzano. I cartelloni proposti dal TSB al pubblico di Bolzano (Teatro Comunale e Teatro Cristallo Stagione In Scena), Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno e Bassa Atesina sono ricchi e strettamente connessi tra loro e garantiscono una serie di agevolazioni che permettono ad abbonate/i di assistere alle programmazioni teatrali in regione e non solo.

La biglietteria del Teatro Comunale di Bolzano è aperta con il seguente orario: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.00 e sabato dalle 15.30 alle 19.00.

Infoticket + 39 0471 053800, e-mail info@ticket.bz.it

Info: Teatro Stabile di Bolzano sito www.teatro-bolzano.it - T +39 0471 301566 - Whatsapp +39 366 6311044 - AppTSB