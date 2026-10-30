ALA. Pomeriggio di grande apprensione in Vallagarina per un drammatico incidente avvenuto a Chizzola, sul territorio di Ala. A scontrarsi, lungo la Sp 90, sarebbero stati due motocicli e una vettura. Dopo la collisione, le moto state avvolte dalle fiamme.

La gravità della situazione ha richiesto l'impiego di un imponente dispositivo di emergenza, con l'arrivo di due elicotteri e diverse squadre dei vigili del fuoco e dei sanitari. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni delle Forze dell’Ordine.

Il bilancio, al momento, sarebbe tragico: due persone hanno perso la vita. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.