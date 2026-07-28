BOLZANO. Rafforzare il modello scolastico paritetico ladino e garantire un'istruzione di qualità anche di fronte al calo demografico. È questo l'obiettivo ribadito dall'assessore provinciale Daniel Alfreider nel bilancio di metà mandato dedicato a scuola e cultura ladina.

Negli ultimi dieci anni il numero degli studenti è diminuito dell'8%, passando da 3.172 a 2.904, mentre il personale è aumentato del 4%, raggiungendo 431 collaboratori. Per il prossimo anno scolastico sono stati inoltre approvati cinque nuovi posti. «Anche l'istruzione e la cultura ladina devono affrontare sfide importanti, come l'evoluzione demografica, i cambiamenti sociali e la digitalizzazione. Tuttavia il nostro sistema educativo, così come la cultura ladina, poggia su basi molto solide», ha dichiarato Alfreider.

Insieme al direttore provinciale Heinrich Videsott, l'assessore ha illustrato le principali novità sul fronte didattico. Tra queste figurano l'introduzione dell'insegnamento dell'etica, l'utilizzo guidato dell'intelligenza artificiale per la preparazione delle lezioni e il potenziamento delle discipline STEM. Nelle scuole dell'infanzia prosegue inoltre la valorizzazione del ladino e del multilinguismo, sostenuta anche dal progetto di ricerca "MELA" e dalla piattaforma digitale KidsFox. Dall'autunno 2026 entrerà inoltre in vigore un nuovo progetto pedagogico unitario.

Nel corso degli ultimi due anni e mezzo sono state completate anche diverse nomine ai vertici del settore. André Comploi è direttore dell'Istruzione, Formazione e Cultura ladina, Heinrich Videsott ricopre il ruolo di direttore provinciale e intendente scolastico, mentre Irene Prinoth ha assunto la guida dell'Istituto Culturale Ladino. Comploi ha sottolineato la collaborazione tra istituzioni culturali, scuole, università e associazioni delle valli ladine, evidenziando come il lavoro di rete abbia permesso di rafforzare le sinergie e sviluppare progetti condivisi a sostegno della lingua e della cultura ladina.