BOLZANO. Nessuna scuola dell'Alto Adige è stata raggiunta dai messaggi che nella mattinata di oggi hanno fatto scattare un allarme bomba in circa 6mila istituti italiani. A spiegare la possibile ragione dell'assenza di segnalazioni sul territorio è l'assessore provinciale all'Istruzione in lingua tedesca, Philipp Achammer, che riconduce la circostanza all'autonomia del sistema scolastico altoatesino.

«È sicuramente dovuto al fatto che abbiamo un sistema autonomo e abbiamo anche indirizzi mail diversi. Quindi, le nostre mail non passano attraverso il sistema del ministero», ha dichiarato Achammer all'Ansa.

L'assessore ha precisato che né le scuole di lingua tedesca né quelle di lingua italiana in Alto Adige hanno ricevuto comunicazioni minatorie. La differenza nell'infrastruttura informatica e negli indirizzi di posta elettronica utilizzati dagli istituti provinciali potrebbe dunque spiegare perché le segnalazioni non abbiano raggiunto le scuole del territorio.

«Visto che né la scuola di lingua tedesca, né quella italiana in Alto Adige hanno ricevuto mail di minacce dovrebbe essere questo il motivo», ha aggiunto Achammer.