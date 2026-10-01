BOLZANO. Il costo degli alloggi e la retribuzione dei tirocini pesano sul futuro degli universitari e sulle possibilità di rientrare in Alto Adige dopo gli studi. Sono due dei temi portati dal direttivo dell’Associazione Universitaria Sudtirolese sh.asus all’incontro del 23 settembre con il presidente della Provincia Arno Kompatscher. Presenti la presidente Neha Bhati, Julia Bozzetta, Eva Maria Köllemann e Marcel Walder.

Sul fronte abitativo, Neha Bhati ha segnalato un miglioramento della situazione delle residenze universitarie a Bolzano. Resta però il problema dei prezzi elevati delle case, che potrebbero contribuire alla scelta di rimanere all’estero. Anche compensi adeguati per i tirocini sono stati indicati come uno strumento per sostenere gli studenti durante la formazione e contrastare l’emigrazione dei giovani qualificati.

Il confronto ha riguardato anche la mobilità nell’Euregio, con particolare attenzione all’Euregio Ticket Students per gli spostamenti tra Alto Adige, Tirolo e Trentino. Kompatscher ha riconosciuto il ruolo dell’associazione nel mettere in contatto gli universitari e raccoglierne le richieste, sottolineando l’utilità di un dialogo diretto e regolare con la rappresentanza studentesca.

Intelligenza artificiale, aumento del costo della vita, situazione politica e salute mentale figurano tra le altre preoccupazioni illustrate dal nuovo direttivo. Bhati ha richiamato anche la difficoltà di coinvolgere i giovani nel volontariato e la volontà di continuare a dare voce alle loro esigenze. Il confronto tra sh.asus e la Provincia proseguirà anche nei prossimi mesi.