BOLZANO. Gli alloggi convenzionati in Alto Adige potranno essere accessibili anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che svolgono servizi pubblici essenziali. È quanto prevede un emendamento al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2027, discusso dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessora all'Edilizia abitativa Ulli Mair.

L'obiettivo è ampliare la platea dei beneficiari, superando il vincolo che finora riconosceva come posto di lavoro soltanto un'attività subordinata alle dipendenze di terzi. La modifica consentirebbe di considerare anche determinate attività svolte in proprio, purché rientrino nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

«Il nostro obiettivo è garantire che i requisiti per l'accesso agli alloggi per residenti rimangano chiari e verificabili», spiega Mair. Secondo l'assessora, per alcune attività essenziali è possibile accertare il legame lavorativo con il territorio anche quando l'interessato opera come autonomo o libero professionista.

Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla normativa. Gli immobili devono essere destinati al fabbisogno abitativo permanente e, al momento dell'occupazione, il beneficiario deve avere la residenza anagrafica in un Comune altoatesino da almeno cinque anni consecutivi oppure disporre di un posto di lavoro in provincia per tutta la durata dell'occupazione.

La precedente limitazione ai lavoratori dipendenti era stata introdotta anche per agevolare chi incontra difficoltà nel trovare un'abitazione adeguata. Per le attività autonome e imprenditoriali, invece, la verifica dell'effettiva presenza sul territorio risulta più complessa. Con l'emendamento la Provincia di Bolzano intende introdurre un'eccezione mirata, mantenendo controllabili i requisiti di accesso.