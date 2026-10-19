BOLZANO. Partono oggi, lunedì 19 ottobre, i pagamenti del premio per il pascolo in alpeggio destinato agli allevatori altoatesini. La Provincia mette a disposizione complessivamente 6,62 milioni di euro, che saranno distribuiti gradualmente a 4.740 aziende agricole per un totale di 33.100 unità di bestiame adulto. Il contributo ammonta a 200 euro per unità, mentre in media ciascun allevatore ha portato sugli alpeggi sette unità di bestiame adulto.

L'obiettivo è sostenere l'agricoltura di montagna e garantire la continuità di una pratica tradizionale fondamentale per il territorio. L'assessore provinciale all'Agricoltura Luis Walcher sottolinea come il pascolo favorisca il benessere e la salute degli animali, contribuendo anche alla cura del paesaggio. Per Ulrich Höllrigl, direttore della Ripartizione Agricoltura, il premio rappresenta inoltre un incentivo a proseguire le attività di allevamento e produzione lattiera nelle aziende di montagna.

Il sostegno riguarda bovini e cavalli e viene riconosciuto alle aziende registrate nell'Anagrafe zootecnica nazionale che abbiano portato in alpeggio almeno un'unità di bestiame adulto. Gli animali devono aver trascorso al pascolo almeno 60 giorni nell'anno, anche non consecutivi. Il contributo può essere concesso una sola volta per animale e per periodo di alpeggio.

L'erogazione avverrà progressivamente, dopo la conclusione delle verifiche previste. Come spiega Matthias Profanter, direttore dell'Ufficio Zootecnia, il premio permette di compensare parte delle spese sostenute dagli allevatori per il trasporto degli animali, il personale addetto alla custodia, le assicurazioni, gli affitti e gli altri costi legati alla gestione degli alpeggi.