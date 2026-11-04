SENALES. Alpin Arena Senales continua ad ampliare la propria offerta sciistica: da sabato, oltre alla pista Grawand e alla pista Gletschersee, sarà aperta anche la prima pista Hintereis. In questo modo, già nelle prime fasi della stagione, gli sciatori potranno contare su tre piste varie e perfettamente preparate.

Con l’apertura della pista Hintereis, Alpin Arena Senales offre ai propri ospiti ancora più varietà e ulteriori possibilità di divertimento sulle piste. Le ottime condizioni attuali consentono di ampliare progressivamente l’offerta sciistica, garantendo un’esperienza sempre più completa agli appassionati degli sport invernali.