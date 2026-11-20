BOLZANO. A Kipingere, il villaggio della Tanzania, dove per anni il lavoro missionario di padre Camillo Calliari aveva contribuito a costruire una rete di acquedotti capace di raggiungere i diversi borghi della parrocchia, oggi l'approvvigionamento idrico è nuovamente in difficoltà. A pesare sono gli effetti del cambiamento climatico e una popolazione in costante crescita, con sempre più famiglie che si trasferiscono nella comunità. Una situazione che richiede interventi concreti e che ha spinto l'Associazione Progetto Africa 19-84 a rimettere l'acqua al centro dei propri progetti.A fare il punto della situazione è Claudio Maccagnan, presidente dell'associazione, rientrato recentemente dalla Tanzania dopo una visita alla storica «Missione di Kipengere».

Un viaggio organizzato per verificare da vicino lo stato degli interventi portati avanti nel corso dell'anno, ma che si è trasformato anche nell'occasione per toccare con mano le difficoltà quotidiane della popolazione. Ad accompagnarlo c'erano la moglie Nora, la nipote Nora e la volontaria Marina Marcato. Una spedizione che ha unito ancora una volta impegno associativo e partecipazione familiare, nel segno di un legame che continua a mantenersi vivo a migliaia di chilometri di distanza.Nonostante il quadro complesso, dalla missione è arrivato anche un risultato importante. È stato infatti inaugurato un nuovo pozzo, realizzato interamente grazie al contributo di benefattori altoatesini.

Un intervento che rappresenta una risposta concreta a una delle situazioni più delicate della comunità: quella dell'orfanotrofio locale, che ospita circa quaranta bambini di età compresa tra zero e sei anni. Per la struttura, il nuovo pozzo significa poter contare su una fonte di approvvigionamento idrico e superare le difficoltà che fino a oggi avevano condizionato la gestione quotidiana.Un traguardo significativo, ma che non può essere considerato la soluzione definitiva all'emergenza. Se da una parte il problema dell'orfanotrofio ha trovato una risposta, dall'altra rimane ancora molto da fare per garantire l'acqua al resto degli abitanti di Kipengere.

È proprio su questo fronte che l'Associazione Progetto Africa 19-84 intende concentrare una parte importante dei propri sforzi.Il progetto è già stato delineato e i primi finanziamenti sono stati stanziati. L'obiettivo è realizzare alcuni chilometri di nuove tubature, così da ampliare la rete idrica e raggiungere le zone della comunità che oggi continuano a fare i conti con la carenza d'acqua. Un'opera impegnativa, che richiederà risorse economiche ma anche una forte partecipazione della popolazione locale. Gli abitanti, infatti, hanno già manifestato la disponibilità a contribuire direttamente ai lavori, scavando a mano lungo il percorso previsto e utilizzando i mezzi di fortuna a disposizione.Una collaborazione che richiama lo spirito con cui, negli anni, sono stati portati avanti diversi interventi nella zona: mettere insieme il sostegno dei benefattori e la volontà delle comunità locali di costruire condizioni di vita migliori.

L'associazione, intanto, non intende abbandonare il proprio impegno sul fronte dell'istruzione. Prosegue infatti la costruzione di nuovi edifici scolastici, confermando una presenza che da tempo affianca allo sviluppo delle strutture educative l'attenzione ai bisogni più immediati della popolazione.Ora la sfida è fare in modo che il nuovo pozzo non rimanga un intervento isolato, ma diventi il primo passo verso una soluzione più ampia. Per questo Maccagnan rilancia l'appello alla solidarietà, invitando chiunque ne abbia la possibilità a sostenere il progetto e a contribuire alla realizzazione della nuova rete di tubature. L'obiettivo è chiaro: riportare l'acqua a disposizione dell'intera comunità nel più breve tempo possibile.Chi desidera sostenere il progetto può effettuare un bonifico alla Cassa Rurale di Bolzano. IBAN: IT 42 U 08081 11602 0003040 11511 Causale: Progetto acqua a Kipengere