DRO. Grave incidente questa mattina sul Monte Brento, dove un base jumper straniero è rimasto impigliato con la propria vela sullo zoccolo iniziale della via Vertigine. L'allarme è scattato intorno alle 8 di oggi, 5 luglio, quando il ground control presente nella zona di atterraggio in località Gaggiolo ha contattato il Numero unico per le emergenze 112.

La Centrale unica di emergenza ha inviato sul posto l'elicottero di soccorso, mentre quattro operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto via terra la zona dell'intervento.

L'elicottero ha sbarcato in parete il tecnico di elisoccorso e l'équipe sanitaria per prestare le prime cure all'uomo. In un secondo momento è stato verricellato anche un soccorritore del Soccorso alpino per collaborare alle operazioni di recupero.

Il base jumper, rimasto sempre cosciente ma con diversi politraumi, è stato immobilizzato in barella, recuperato con l'elicottero e trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.